



23 мая в Черновцах снова проблемы с водоснабжением - 22.05.2017 16:52

Внеочередная сессия Черновицкого городского совета запланирована на вторник, 23 мая. В ходе данной сессии депутаты городского совета должны разрешить вопросы с Программой поддержки коммунальных предприятий, связанных с выделением финановой помощи предприятиям Черновцыводоканал и Черновцытеплокоммунэнерго.

О запланированных мероприятиях рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук в ходе брифинга.

Данные вопросы не нашли поддержки у депутатов на прошлой сессии, они не были взяты за основу, в то время как проблема для города никуда не делась. Черновцыоблэнерго в очередной раз предупредило, что на объектах водного хозяйства по причине задолженности возможны новые ограничения электроснабжения. И уже с завтрашнего дня, 23 мая, для жителей многоэтажных домов возможны проблемы с подачей воды.

Также мэр выразил надежду, что депутатам удастся собраться и решить все вопросы для возобновления водоснабжения в черновицкие дома.

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