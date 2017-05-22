23 мая в Черновцах снова проблемы с водоснабжением- 22.05.2017 16:52
Внеочередная сессия Черновицкого городского совета запланирована на вторник, 23 мая. В ходе данной сессии депутаты городского совета должны разрешить вопросы с Программой поддержки коммунальных предприятий, связанных с выделением финановой помощи предприятиям Черновцыводоканал и Черновцытеплокоммунэнерго.
О запланированных мероприятиях рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук в ходе брифинга.
Данные вопросы не нашли поддержки у депутатов на прошлой сессии, они не были взяты за основу, в то время как проблема для города никуда не делась. Черновцыоблэнерго в очередной раз предупредило, что на объектах водного хозяйства по причине задолженности возможны новые ограничения электроснабжения. И уже с завтрашнего дня, 23 мая, для жителей многоэтажных домов возможны проблемы с подачей воды.
Также мэр выразил надежду, что депутатам удастся собраться и решить все вопросы для возобновления водоснабжения в черновицкие дома.
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