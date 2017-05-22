Черновцы осенью получат два детсада- 22.05.2017 16:40
Еще два детских садика появятся в Черновцах будущей осенью.
Об этом заявила Нина Витковская, заместитель начальника управления образования Черновицкого городского совета.
Так, до начала сентября планируется завершить реконструкцию здания по улице Авангардной, 17, которое перепланируется под детский сад. Кроме того, в микрорайоне Ленковцы в детсаду до Дня города (октябрь) предполагается завершение строительных работ.
Витковская также подччеркнула, что в детском саду по улице Армянской также до конца текущего года будет завершена реконструкция.
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