Переговоры по Брексит стартуют 19 июня- 22.05.2017 16:15
Мандат на начало переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза был передан главе переговорной группы странами ЕС. Переговоры начнутся 19 июня, после парламентских выборов в Великобритании. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня.
Об этом сегодня в Брюсселе заявил Мишель Барнье, возглавляющий переговорную группу ЕС.
Стоит отметить, что в понедельник, 22 мая, все 27 стран-членов Евросоюза уполномочили Барнье инициировать переговоры касаемо Брексита. По итогам переговоров планируется до конца 2019 года соглашение, в котором будут прописаны все условия Brexit. Барнье предположил, что договориться об условиях можно будет уже к началу 2018 года. В рамках второго этапа переговоров будут формироваться главные рамки отношений ЕС и Великобритании.
Напомним, что в начале мая ЕС увеличил размер финансовых претензий к Великобритании за выход из блока. На настоящий момент сумма составляет почти 100 миллиардов евро. Отметим, что ужесточить финансовые выплаты потребовали Германия и Франция. Ранее финансовые претензии рассматривались на уровне 60 миллиардов евро. теперь Брюссель заинтересован залатать в бюджете ЕС дыру, возникающую из-за выхода Великобритании из блока.
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