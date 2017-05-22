



23 мая в четырех областях Украины - заморозки - 22.05.2017 15:39

В четырех областях Украины во вторник, 23 мая, возможны заморозки, как отмечают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что в ночь на 23 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0-2 градусов в Сумской, Харьковской, Луганской и Черниговской областях.

Кроме того, 22 и 23 мая во многих областях Украины возможны грозы, а также сильные порывы ветра.

Что касается погоды в западных областях, то заморозков здесь не предвидится. В то же время, метеорологи отмечают, что некоторое похолодание все же будет иметь место. В дневное время на западе ожидается максимум до +15... +18 градусов, днем же температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. Практичестки по всей территории Украины до конца недели возможны дожди.

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