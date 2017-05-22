Две итальянки судятся за право владеть котом

- 22.05.2017 15:06
Две итальянки судятся за право владеть котом

В итальянском городе Генуя две местные жительницы судятся по поводу обладания одним и тем же котом.

После того, как кот прожил у своей хозяйки два года, та узнала, что иногда кот ходит ночевать к соседке. Причем, кот даже отзывался на разные имена, которыми наградили его обе женщины. Он одинаково откликался на Текилу и на Бантика.

Женщина, у которой кот оставался на ночь, однажды решила переехать и, безусловно, решила забрать кота с собой на новое место жительства. Первая же хозяйка кота закатила скандал и заявила в полицию окраже. Прокурор принял решение удовлетворить заявление, в результате домашнего питомца отобрали у второй хозяйки и вернули прежней.

В то же время, "ночная" хозяйка не намеревалась сидеть сложа руки. Она подготовила апелляцию в вышестоящую инстанцию, что позволило ей вернуть кота "в семью".

Ни одна из итальянок не намерена уступать питомца другой, и мирным путем урегулировать кошачий конфликт никто из них не стремится. Потому вполне вероятно, что иск по делу владения котом-изменником может дойти до суда по гражданским делам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: кот и две хозяйки, итальянки судятся за кота

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