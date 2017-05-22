В Мексике автобус упал с 90-метрового обрыва- 22.05.2017 12:58
В Мексике в понедельник, 22 мая, произошла авария с пассажирским автобусом, в результате чего погибло 17 человек. Кроме того в результате падения автобуса с обрыва 31 человек получил ранения.
Местные власти сообщают, что ДТП случилось в горном районе на юге Мексики, недалеко от границы с Гватемалой - возле города Мотосинтла. Автобус упал с обрыва высотой примерно 90 метров.
Отмечается, что автобус, на борту которого находились прихожане, съехал с дороги, в результате чего упал с крутого склона.
Причины аварии на настоящий момент неизвестны. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.
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