



Какой фастфуд бывает полезен - 22.05.2017 12:25

Фастфуд и вред для здоровья - это, пожалуй, самая распространенная комбинация, которую мы слышим, если речь идет о здоровом питании. Впрочем, недавно выяснилось, что фастфуд может быть не так вреден для организма человека.

В течение десятилетия ученые из США проводили исследования, которые позволили им заявить - фастфуд, который является всемирно известной вредной едой, может на самом деле приносить пользу.

Так, эксперимент проводился при участии примерно полутора тысяч добровольцев. Безусловно, даже в самых вредных, как принято считать, блюдах из ресторанов быстрого питания можно отыскать полезные вещества и микроэлементы. Так, улучшающий деятельность мозга витамин В4 присутствует в блюдах с куриными яйцами. Используемая, к примеру, в индийском фастфуде и индийской кухне в целом специя куркума также стимулирует мозговую активность. Это означает, что блюда куркумой, к примеру, курица тикка масала, будут весьма и весьма полезными.

Даже если в целом фастфуд не отличается особой пользой, то отдельные блюда и их составляющие могут как минимум не навредить, поскольку в них все же присутствуют важные для организма витамины и минералы. Стоит отдавать предпочтение овощным салатам на растительных маслах. Пицца не входит в перечень абсолютно полезных блюд, однако ученые не запрещают ее употребление, особенно если в составе выбранной вами пиццы присутствуют оливки, анчоусы и каперсы.

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