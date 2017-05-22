ЗНО по украинскому языку и литературе 2017 23 05 2017

- 22.05.2017 11:59
ЗНО по украинскому языку и литературе 2017 23 05 2017

Первое тестирование в рамках основной сессии ЗНО 2017 пройдет во вторник, 23 мая, по всей территории Украины. Напомним, как всегда, основная сессия ЗНО открывается тестированием по общеобязательному предмету - украинскому языку и литературе, котоырй идет в аттестат о полном среднем образовании в качестве государственной итоговой аттестации (ДПА).

В Черновцах, равно как и в других населенных пунктах, где будет проводиться тестирование, с утра у учеников остальных классов (кроме выпускников, которые будут сдавать ЗНО) уроков не будет.

Заведующая отделения группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко отмечает, что для проведения тестирования по украинскому языку и литературе на Буковине будет действовать 27 пунктов ЗНО, из них 8 будут работать в Черновцах. Так, пункты тестирования будут работать завтра на базе гимназий №1 и 4, лицея №4, школ № 3, 6, 24, 27 и 31. 

Отмечается, что учеба в школах, лицеях и гимназиях, которые определены как пункты тестирования по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии, начнется 23 мая во вторную смену.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зно 2017 зно украинский язык, 23 мая зно 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

23 мая в Черновцах снова проблемы с водоснабжением Внеочередная сессия Черновицкого городского совета запланирована на вторник, 23 мая. В ходе данной сессии депутаты городского совета должны разрешит
- 22.05.2017 16:52
Черновцы осенью получат два детсада Еще два детских садика появятся в Черновцах будущей осенью.
- 22.05.2017 16:40
Переговоры по Брексит стартуют 19 июня Мандат на начало переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза был передан главе переговорной группы
- 22.05.2017 16:15
23 мая в четырех областях Украины - заморозки В четырех областях Украины во вторник, 23 мая, возможны заморозки, как отмечают представители Государственной службы по чрезвычайным
- 22.05.2017 15:39
Две итальянки судятся за право владеть котом В итальянском городе Генуя две местные жительницы судятся по поводу обладания одним и тем же котом.
- 22.05.2017 15:06
В Мексике автобус упал с 90-метрового обрыва В Мексике в понедельник, 22 мая, произошла авария с пассажирским автобусом, в результате чего погибло 17 человек. Кроме того в результате
- 22.05.2017 12:58
Какой фастфуд бывает полезен Фастфуд и вред для здоровья - это, пожалуй, самая распространенная комбинация, которую мы слышим, если речь идет о здоровом питании
- 22.05.2017 12:25
Земную атмосферу помогли сформировать кометы В специализированном журнале Nature Communications появилась публикация с неожиданными возможностями появления на Земле атмосферы
- 22.05.2017 11:33
Выход на полонину 2017: программа празднования Традиционное празднование выхода на полонину - Полонинская ватра 2017 - состоится уже в ближайшие выходные в селе Путила Черновицкой области.
- 22.05.2017 11:07
На Светлодарской дуге тайно готовится наступление Боевики самопровозглашенной "ДНР" готовятся к проведению военных учений на территории Донбасса. Как отмечает координатор группы
- 22.05.2017 10:39

Всі новини