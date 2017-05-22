ЗНО по украинскому языку и литературе 2017 23 05 2017- 22.05.2017 11:59
Первое тестирование в рамках основной сессии ЗНО 2017 пройдет во вторник, 23 мая, по всей территории Украины. Напомним, как всегда, основная сессия ЗНО открывается тестированием по общеобязательному предмету - украинскому языку и литературе, котоырй идет в аттестат о полном среднем образовании в качестве государственной итоговой аттестации (ДПА).
В Черновцах, равно как и в других населенных пунктах, где будет проводиться тестирование, с утра у учеников остальных классов (кроме выпускников, которые будут сдавать ЗНО) уроков не будет.
Заведующая отделения группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко отмечает, что для проведения тестирования по украинскому языку и литературе на Буковине будет действовать 27 пунктов ЗНО, из них 8 будут работать в Черновцах. Так, пункты тестирования будут работать завтра на базе гимназий №1 и 4, лицея №4, школ № 3, 6, 24, 27 и 31.
Отмечается, что учеба в школах, лицеях и гимназиях, которые определены как пункты тестирования по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии, начнется 23 мая во вторную смену.
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