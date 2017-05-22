



Земную атмосферу помогли сформировать кометы - 22.05.2017 11:33

В специализированном журнале Nature Communications появилась публикация с неожиданными возможностями появления на Земле атмосферы. Авторы научной статьи отмечают, что миллиарды лет назад часть земной атмосферы была занесена на нашу планету с помощью комет.

Так, исследователи подвергли тщательному анализу крохотные образцы древнего воздуха, который оказался в пузырьках воды внутри образцов древнего кварца. По утвержденями специалистов, в породах воздух частично состоит из крайне редкой формы химического элемента ксенона U-X. Примечательно, что в земной мантии данный компонент отсутствует, как и нет его в метеоритах. В связи с чем авторы исследования полагают, что ксенон мог появиться на Земле благодаря кометам, и произошло это задолго до того, как на нашей планете сформировалась атмосфера.

Исследуемые образцы кварца, полученные из буровых кернов района Барбертон в Южной Африке, имеют возраст более трех миллиардов лет, что позволило авторам предположить возможность формирования атмосферы с помощью комет.

Ученые отмечают, что с помощью исследования заключенных в древние породы образцов воздуха можно получить знания о происхождении и эволюции летучих химических элементов на Земле.

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