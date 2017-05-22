



Выход на полонину 2017: программа празднования - 22.05.2017 11:07

Традиционное празднование выхода на полонину - Полонинская ватра 2017 - состоится уже в ближайшие выходные в селе Путила Черновицкой области, 28 мая 2017 года.

Как сообщается, торжественные мероприятия по традиции будут проходить в Путиле на стадионе Карпаты. В нынешнем году для гостей выхода на полонину введен дресс-код - приветствуются гости в вышиванках. Предлагаем ознакомиться с программой Полонинской ватры 2017:

9:00 - 11:00 - троистые музыканты на празднично украшенных подводах будут приглашать на ходу гостей на праздник;

10:45 - 11:00 - торжественное шествие почетных гостей Полонинской ватры, передовиков с/х производства района, а также делегаций поселка и сел Путильского района;

11:00 - 11:10 - торжественное открытие 52-го традиционного праздника Выхода на полонину;

11:10 - 12:30 - выборы ватага праздника Полонинской ватры;

12:30 - 16:00 - народные гуляния и концертная программа для гостей праздника;

10:00 - 16:00 - выставка-ярмарка продукции производителей сельского хозяйства района и области, продуктов гуцульской кухни, мастер-кассы по приготовлению кулеши, полонинского сыра, вурды, а также других гуцульских лакомств, действа на мини-полонине;

10:00 - 16:00 - пятая региональная выставка работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Гуцульщины "Искусство гуцульского края".

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