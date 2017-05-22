



На Светлодарской дуге тайно готовится наступление - 22.05.2017 10:39

Боевики самопровозглашенной "ДНР" готовятся к проведению военных учений на территории Донбасса. Как отмечает координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, пророссийские боевики начали активнее прятать рядом с позициями Вооруженных сил Украины взрывные устройства. Также боевики активно запасаются боеприпасами.

Вдоль линии фронта также осуществляется усиление противотанковыми ракетными комплексами, а также 100-мм орудиями типа МТ-12 Рапира сразу на нескольких участках.

Тымчук отметил, что противник ожидает наступления ВСУ, потому проводятся мероприятия по маскировке взрывных устройств, а также разворачиваются резервные формирования.

Также в районе Светлодарской дуги тайно готовится масштабное наступление. Чтобы ввести украинских силовиков в заблуждение, боевики перебросили несколько ЗРК в северном направлении от Макеевки, а также укрепляют позиции в районе Горловки.

В то же время, продолжается подготовка провокаций, но, как сообщает украинская разведка, в российско-террористических формированиях дисциплина оставляет желать лучшего. Злоупотребление спиртным теперь касается не только рядовых бойцов, но и вышестоящих кураторов. Об этом свидетельствуют недавние события в районе Авдеевки. там между боевиками завязалась перестрелка. Неподалеку от Водяного боевики открыли огонь по собственным опорным пунктам из минометов.

Отметим также, что среди населения на Донбассе проводится мобилизация - людей привлекают с помощью выдуманной информации об украинских диверсантах. Так, на стенах некоторых зданий появились проукраинские надписи, дополненные свастикой и нацистскими лозунгами. Таким образом террористы намереваются искусственно поднять среди населения недовольство так называемыми агентами Киева и завербовать в свои ряды новых наемников из числа мирных жителей.

Платиновая Буковина

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