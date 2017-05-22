На местные выборы ЦИК получит 12,9 млн грн

- 22.05.2017 09:56
На местные выборы ЦИК получит 12,9 млн грн

Центральной избирательной комиссии для проведения местных выборов в текущем году было выделено 12,9 миллионов гривен. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Так, речь идет о перераспределении 12,9 миллионов гривен, предусмотренных на бюджетную программу по проведению выборов депутатов местных советов, поселковых, городских и сельских голов. В связи с этим, Кабинет министров уменьшил на соответствующую сумму расходы в рамках программы по выборам народных депутатов Украины.

На сайте Кабмина указано, что в соответствии с распоряжением №326 от 17 мая средства, предназначенные на проведение выборов, необходимо распределить между бюджетными программами Центральной избирательной комиссии. Дело в том, что в государственном бюджете на 2017 недостаточно средств для проведения местных выборов, и для того, чтобы провести избирательный процесс на должном уровне, необходимо выделение дополнительных средств.

Отметим, что на проведение местных выборов в 2017 году Центризбирком обращался к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой увеличить финансирование на 358,9 миллионов гривен.

Платиновая Буковина

Ключові слова: местные выборы в Украине, ЦИК, ЦИК местные выборы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

23 мая в Черновцах снова проблемы с водоснабжением Внеочередная сессия Черновицкого городского совета запланирована на вторник, 23 мая. В ходе данной сессии депутаты городского совета должны разрешит
- 22.05.2017 16:52
Черновцы осенью получат два детсада Еще два детских садика появятся в Черновцах будущей осенью.
- 22.05.2017 16:40
Переговоры по Брексит стартуют 19 июня Мандат на начало переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза был передан главе переговорной группы
- 22.05.2017 16:15
23 мая в четырех областях Украины - заморозки В четырех областях Украины во вторник, 23 мая, возможны заморозки, как отмечают представители Государственной службы по чрезвычайным
- 22.05.2017 15:39
Две итальянки судятся за право владеть котом В итальянском городе Генуя две местные жительницы судятся по поводу обладания одним и тем же котом.
- 22.05.2017 15:06
В Мексике автобус упал с 90-метрового обрыва В Мексике в понедельник, 22 мая, произошла авария с пассажирским автобусом, в результате чего погибло 17 человек. Кроме того в результате
- 22.05.2017 12:58
Какой фастфуд бывает полезен Фастфуд и вред для здоровья - это, пожалуй, самая распространенная комбинация, которую мы слышим, если речь идет о здоровом питании
- 22.05.2017 12:25
ЗНО по украинскому языку и литературе 2017 23 05 2017 Первое тестирование в рамках основной сессии ЗНО 2017 пройдет во вторник, 23 мая, по всей территории Украины. Напомним
- 22.05.2017 11:59
Земную атмосферу помогли сформировать кометы В специализированном журнале Nature Communications появилась публикация с неожиданными возможностями появления на Земле атмосферы
- 22.05.2017 11:33
Выход на полонину 2017: программа празднования Традиционное празднование выхода на полонину - Полонинская ватра 2017 - состоится уже в ближайшие выходные в селе Путила Черновицкой области.
- 22.05.2017 11:07

Всі новини