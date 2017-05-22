



На местные выборы ЦИК получит 12,9 млн грн - 22.05.2017 09:56

Центральной избирательной комиссии для проведения местных выборов в текущем году было выделено 12,9 миллионов гривен. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Так, речь идет о перераспределении 12,9 миллионов гривен, предусмотренных на бюджетную программу по проведению выборов депутатов местных советов, поселковых, городских и сельских голов. В связи с этим, Кабинет министров уменьшил на соответствующую сумму расходы в рамках программы по выборам народных депутатов Украины.

На сайте Кабмина указано, что в соответствии с распоряжением №326 от 17 мая средства, предназначенные на проведение выборов, необходимо распределить между бюджетными программами Центральной избирательной комиссии. Дело в том, что в государственном бюджете на 2017 недостаточно средств для проведения местных выборов, и для того, чтобы провести избирательный процесс на должном уровне, необходимо выделение дополнительных средств.



Отметим, что на проведение местных выборов в 2017 году Центризбирком обращался к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой увеличить финансирование на 358,9 миллионов гривен.

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