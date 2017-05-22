



Детская больница Черновцов получила помощь из Германии - 22.05.2017 09:33

Городская детская больница Черновцов получила благотворительную помощь от немецкой общественной организации "Гильфе".

Сообщается, что в Черновцы были переданы ортопедические кровати, коляски для пациентов, а также линолеум для самой больницы.

Главный врач больницы Сергей Сторожук выразил благодарность спонсорам за оказанную помощь. По отделениям больницы будет распределена мебель. Что же касается линолеума, то его используют для старого корпуса для замены напольгного покрытия.



Также Сторожук отметил, что недавно церковная община села Волока (Глыбокский район) передала детской больнице финансовую помощь для цифрового рентгенаппарата на сумму 14 тысяч гривен. Отметим, что с помощью данного аппарата в больнице контролируются проводисмые операции.

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