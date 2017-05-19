



Рестораны Черновцов на выпускной 2017 - 19.05.2017 14:56

Уже май, а это значит, что близятся последние звонки в школах и выпускные вечера. Праздник выпускного - это трогательное событие, связанное с прощанием со школой, учителями и одноклассниками, вместе с которыми вы провели много веселых школьных лет. Потому важно отметить этот праздник, чтобы он запомнился, запечатлился в памяти с приятной стороны. Выпускные вечера традиционно отмечаются в ресторанах, и если вы еще не определились с местом празднования - советуем вам поспешить. Ведь до выпускных осталось не так много времени, а места в ресторанах могут забронировать.

Рестораны Черновцов предлагают разнообразное меню, которое подойдет для самых различных празднований, и наверняка выпускники найдут здесь что-то по своему вкусу. Также выбор ресторана для выпускного может основываться на тематике заведения и его дизайне, возможности празднования на летней площадке. Далеко не последнюю роль в выборе места для празднования играет географическое расположение, ведь выпускники традиционно после праздничного банкета отправляются встречать рассвет - первый в своей взрослой жизни, когда беззаботные школьные годы позади.

Предлагаем ниже ознакомиться с перечнем ресторанов Черновцов и их предложениями на выпускные вечера 2017:

Ресторан Бризоль Телефон: (050) 537-52-42, (0372) 4-28-25 предлагает выпускникам аппетитные блюда европейской и украинской кухни. Для вас также - открытая терраса, летний парк, живая музыка и чудесная фотозона. Цены - от 500 грн.

Ресторан День и Ночь тел. (0372) 54-24-41, (050) 948 72 82 предлагает отдельное меню для выпускного вечер, фуршет от ресторана. Есть возможность заказать ведущего на выпускной и оформить фотозону. Для заказчиков действуют самые лояльные условия. Цены - от 500 грн.

Ресторан Феникс тел. (050) 512 87 71, (050) 805 61 01 приглашает весело отметить праздник выпускного. Для вас - оригинальные ведущие на праздник, масса фотозон, живая музыка, бильярд. Работаем до утра! Цены - от 300 грн.

Ресторан Меркурий тел. (0372) 54-98-58, (050) 510-20-98 поздравляет выпускников с завершением школы и приглашает отметить это событие за вкусной едой и в приятной обстановке. Праздничное настроение вам гарантировано! Цены - 350 грн.

Ресторан Венеция тел. 050 627-41-24, 03734 3-82-53 рад принять выпускные вечера. Вас ожидает масса интересного - фуршеты, красивая фотозона, обновленная летняя площадка, а также зажигательное бармен-шоу и многое другое. Цены - от 450 грн.

Ресторан Кристовлад тел. (0372) 54 00 12, (050) 678 52 11, (067) 778 74 21 с нетерпением готовится к встрече выпускников. Вас ожидает вкусная кухня, приятная обстановка и масса удовольствия. Работаем до 2:00. Цены - 350 грн.

Ресторан Версаль тел. (0372) 54-27-54, (050) 374-17-33 поздравляет выпускников и их родителей с завершением школы и приглашает к празднованию. Для вас - отличное меню по приятным ценам, уютная обстановка в обновленном интерьере.

Ресторан Гостинный двор тел. (050) 71-88-333, (095) 9-33-4444 рад встречать выпускников в особенный для них день! Можем принять выпускные до 150 человек, есть свободные места. Оригинальный подарок для дорогих выпускников - шоколадный фонтан. Цены - 550-650 грн.

Ресторан Клеопатра тел. (095) 499 74 49, (03722) 44-3-22, (050) 374-20-50 приглашает дорогих выпускников на празднование. Для вас - живая музыка, фотозона, самые вкусные блюда. Работаем до 1:00. Цены - от 100 грн.

Ресторан АлМи тел. (050) 338-23-92, (0372) 52-24-90 готовится принимать самые веселые вечеринки по случаю школьных выпускных. Для вас - живая музыка на вю ночь, различные развлечения, ведущая (отдельно). Цены - от 400 грн.

Ресторан Дельта тел. (050) 671-30-99, (03722) 4-35-18, 3-53-25 рад встречать выпускников и готовится к чудесному празднованию вместе с вами. Для вас - оригинальные и талантливые ведущие, приятное настроение, красивая фотозона. Цены - от 500 грн.



Ресторан Елена тел. 095 555-55-94 принимает заказы на банкеты по случаю выпускных вечеров. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать ваш праздник по-настоящему запоминающимся. Цены - от 250 грн.

Ресторан Райский Дворик тел. 095 555-55-94 - это чудесное место для празднования выпускного. Здесь есть все - просторный и нарядный ресторан с вкусными меню, танцпол для веселых танцев, красивая прилегающая территория для красочных фото. Цены - от 250 грн.

Ресторан Золотая рыбка тел. (050) 49-49-549 приглашает выпускников для празднования одного из важнейших событий в жизни! Вас ждет незабываемое празднование с чудесными блюдами, замечательной и уютной атмосферой, а также живой музыкой до 22:00. Цены - по договоренности.

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