Боевики внезапно прекратили пропуск через КПП Гнутово- 19.05.2017 12:11
В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины отмечается, что боевики в зоне проведения антитеррористической операции прекратили движение через линию разграничения рядом с пунктом пропуска Гнутово.
Отмечается, что пропуск и граждан, и транспортных средств через указанный пункт был прекращен примерно в 9:00 в пятницу, 19 мая.
В связи с этим силами АТО также было решено временно приостановить контрольно-пропускные операции на контрольном пункте Гнутово для въезда и выезда. Разъяснительная работа проводится со всеми гражданами, которые следуют через линию разграничения.
На указанном участке поводится усиление мер безопасности. Об этом также были проинформированы представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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