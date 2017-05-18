



Японский император решил отречься от престола - 19.05.2017 11:57

Впервые за 200 лет в Японии было одобрено отречение императора от престола. Данное решение было одобрено японским правительством.

Отметим, что император Акихито уже давно обращался к властям по поводу того, чтобы в японском заокнодательстве для этого были сделаны соответствующие изменения. Парламенту Японии предстоит утвердить решение правительства.

После отречения императора Акихито его наследником станет 57-летний кронпринц Нарухито, его сын. Акихито, отметим, принрял решение об отречении от престола в связи с остоянием здоровья. Первые заявления по этому поводу прозвучали летом 2016 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе 8 августе 2016 года заявил о том, что для отречения от престола необходимо собый юридический механизм. Ранее в нем не было необходимости, поскольку в истории Японии еще ни разу не случалось подобных прецедентов.

Акихито пробыл на троне императора Японии в течение 27 лет. Он наследовал императору Хирохито в 1989 году. Императорская династия непрерывно правит в Японии с 660 года до нашей эры, и Акихито официально является 125-м императором данной династии. Отметим, первым правителем Японии стал Дзимму. Акихито, к слову, является на сегодняшний день единственным правящим императором в мире.

Платиновая Буковина

Всі новини