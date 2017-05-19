



Почему полезно спать днем - 19.05.2017 11:10

Дневной сон является объектом давнишних споров касаемо его пользы или вреда. Мнения разделились на диаметрально противоположные. Какой именно дневной сон является полезным, и почему не стоит себе отказывать, если в послеобеденное время глаза сами собой закрываются?

Краткосрочный сон днем практикуют в Японии, где много и долго работают. Поэтому в этой стране практикуют сон на рабочем месте. Для этого предприятия предоставляют специально оборудованные места, где работники могут отдохнуть и восстановить силы.

Американские исследователи утверждают, что дневной сон позволяет взбодрить нейроны, отвечающие ха восприятие информации головным мозгом. Это значит, что отдохнувший мозг лучше обучается, структурирует уже полученную информацию и активно воспринимает новые данные.

Творческие люди привыкли жить со собственному графику. У многих известных деятелей искусства и известных ученых было принято мало спать по ночам, ведь иногда в темное время суток приходила та самая муза. Впрочем, прикорнуть на некоторое время днем никому не мешало. Улучшить воображение, ассоциативное мышление вполне возможно, дав себе отдохнуть днем в течение 20 минут сна. Это позволит набраться сил, энергии и даже вдохновения.

Справиться с сонливостью поможет даже не столь длительный дневной сон, однако эффект от него будет не таким долгим, как от полноценного отдыха. Восстановить двигательную активность, выносливость, улучшить концентрацию поможет сон в течение 2-5 минут. От 20 до 30 минут дневного сна положительно сказывается на когнитивных способностях, а также на долгосрочной памяти. Однако более длительный сон не так полезен. Дело в том, что уже после 30 минут дневного сна мы погружаемся в фазу медленного сна. После пробуждения человек будет чувствовать небольшую усталость.

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