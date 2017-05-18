Канадцы предлагают создать соцсеть для украинцев- 19.05.2017 10:30
Канадские программисты из IT-компании StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской, основательницей одной из украинских SMM-компаний, предложили создать украинскую социальную сеть, которая получит название Ukrainians. Предполагается, что работать новая соцсеть может для устройств на iOS и Android, также будет разработана веб-версия.
Однако вначале программистам неоходимо убедиться в том, что на такую социальную сеть действительно будет спрос.
30 программистов отмечают, что для желающих создать такую соцсеть сначала будет организован сбор подписей. Если до 1 июня наберется 50 тысяч и более подписчиков, то соцсеть обещают разработать в течение 4 месяцев.
Напомним, что 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 28 апреля 2017. Речь идет о введении санкций в отношении ряда российских IT-компаний, действующих на территории Украины. Так, в Украине сроком на 3 года запрещается работа активов соцсетей ВК, Одноклассники, ресурсов Яндекс и Мейл.ру. Также в связи с ограничительными мерами провайдеров связи обязывают ограничить доступ к данным ресурсам для пользователей. Многие провайдеры уже закрыли доступ к ресурсам, но для окончательной блокировки у провайдеров нет технической возможности.
Также стоит отметить, что официальное приложение для доступа ВКонтакте уже было удалено из магазина приложений AppStore для пользователей из Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.05.2017 16:40
- 19.05.2017 16:11
- 19.05.2017 14:56
- 19.05.2017 12:11
- 19.05.2017 11:57
- 19.05.2017 11:10
- 19.05.2017 10:01
- 19.05.2017 09:46
- 19.05.2017 09:32
- 18.05.2017 16:22