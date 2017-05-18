Регистрация на дополнительную сессию ЗНО 207 заканчивается сегодня

- 19.05.2017 10:01

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания - ЗНО 2017 - завершается сегодня, 19 мая. Так, возможности для регистрации сегодня есть у лиц, проживающих на временно оккупированной территории, у участников АТО, которые не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии тестирования.

Таким абитуриентам среди обязательных документов необходимо также подавать заявление о возможности принять участие в дополнительной сессии ВНО 2017 (ЗНО 2017), а также предоставить копию документа, который указывает на соответствующий статус. Оттиск  штемпеля на почтовом конверте служит определением для даты подачи регистрационных документов.

Кроме того, заключенные под стражу или осужденные также могут принять участие в тестировании в рамках дополнительной сессии. Представитель администрации учреждения отбывания наказания предоставит всю необходимую информацию, а также окажет содействие в организации и проведении внешнего независимого оценивания.

Отметим, тчо основная сессия ЗНО стартует в Украине 23 мая, то есть в следующий вторник. Продлится тестирование в рамках основной сессии до 16 июня.

 

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Ключові слова: ЗНО 2017, регистрация на ЗНО 2017, дополнительная сессия ЗНО 2017

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