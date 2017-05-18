



В Черновцах заминировали Эпицентр 18 05 2017 - 19.05.2017 09:46

Вечером четверга, 18 мая, полиция Черновцов получила сообщение о минировании гипермаркета "Эпицентр".

Звонок от неизвестных лиц поступил в 21:19.

Как сообщается, на место к Эпицентру прибыли представители экстренных служб - полиция, медики, а также спасатели. За небольшой промежуток времени были эвакуированы пребывавшие в помещении торгового центра люди - всего 170 человек. Также был закрыт доступ к гипермаркету.

Полицейские провели опрос среди охранников торгового центра, а также персонала. Сообщение о минировании комплекса оказалось ложным.

Напомним, что на днях правоохранительные органы получили сообщение о минировании гипермаркета Караван. Сообщившего о минировании человека также еще разыскивают.

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