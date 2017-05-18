



Сенат Канады поддержал ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной - 19.05.2017 09:32

Согласно сообщению посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, верхняя палата канадского парламента - Сенат - проголосовала за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Для того, чтобы ратификация соглашения о ЗСТ Украина-Канада была завершена, необходимо, чтобы документ был подписан Генерал-губернатором Канады.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо побывал летом 2016 года в Украине. Во время его визита было подписано соглашение о создании зоны совбодной торговли между Украиной и Канадой. Это событие произошло 11 июля 2016 года.

В начале апреля текущего года закон о ратификации Соглашения о создании ЗСТ Украина-Канада подписал президент Украины Петр Порошенко.



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