



Евровидение-2018 может пройти в Лиссабоне - 18.05.2017 15:37

Песенный конкурс Евровидение-2017 выиграл представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией "Amar pelos dois", в выступлении после победы вместе с артистом приняла участие его сестра и автор песни Луиза Собрал. Как стало известно, Португалия уже определилась с местом проведения конкурса в следующем году.

Отмечается, что принимающим городом для Евровидения-2018, вполне вероятно, станет Лиссабон, столица Португалии. К слову, после объявления о месте проведения конкурса желание принять конкурс выразили еще три города - Фару, Санта-Мария-да-Фейра и Гимарайнш. Если в Лиссабоне в качестве арены для Евровидения-2018 может быть использована Мео-арена, то в других городах подобных объектов пока что нет. В связи с этим ожидается проведение отбора среди городов-кандидатов.

В Лиссабоне уже стартовал процесс подготовки к конкурсу, который стартует через год. Примечательно, что всего через день после возвращения Сальвадора на родину с победой и статуэткой Евровидения-2017 состоялось первое заседание организационного комитета будущего конкурса.

Кроме того, в Португалии была издана специальная брошюра, которая поясняет основные требования, выдвигаемые к проведению международного песенного конкурса Евровидение.

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