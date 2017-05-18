



Что делать если ВК закрыли а у меня там бизнес - 18.05.2017 13:40

Социальные сети входят в число наиболее посещаемых на сегодняшний день интернет-ресурсов. Потому неудивительно, что именно эту платформу многие используют для продвижения и рекламы собственных товаров и услуг. Наиболее популярными и распространенными в Украине являются российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники, которые в свете недавнего подписания президентом Украины закона оказались под запретом в нашей стране.

В связи с запретом, напомним, украинских провайдеров обязали блокировать доступ к таким ресурсам, как Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, Мейл.ру, сервисов 1С, Корпорации Парус, Софтлайн Групп и некоторым другим ресурсам и продуктам российских IT-компаний. Неудивительно, что у многих может возникнуть вопрос: Что же делать, ести ВК закрывают, а у меня там бизнес?

Начиная со вчерашнего дня, 17 мая, в Украине уже начали блокировать. К примеру, через официальные приложения соцсетей и популярных сервисов был заблокирован доступ провайдерами Киевстар, Vodafone и Lifecell. Безусловно, пока еще остается доступ от интернет-провайдеров "по кабелю", однако пока что такая свобода - вопрос времени. Конечно же, продвинутые пользователи могут обойти запреты и получить доступ к соцсетям, однако это сказывается на передаче данных - увеличивается расход траффика, и сама загрузка осуществляется дольше. Но все равно огромную часть аудитории из-за этого те люди, которые имеют бизнес в соцсетях - Одноклассниках или ВК, все равно потеряют. Ведь не все смогут пользоваться сторонними приложениями или тратить время на ожидание.

Поэтому стоит задуматься о рекламе и продвижению бизнеса в Интернете, на которых запрет работы российских соцсетей и других ресурсов не скажется. В этом поможет рекламное агентство Штурман http://shturman.cv.ua/ Конт. тел. (0372) 906-606, (066) 320-22-62.

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