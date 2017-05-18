



На буковинской границе задержали двух нелегалов из Сомали - 18.05.2017 12:12

Пограничники Черновицкого отряда задержали недалеко от государственной границе двух нелегальных мигрантов из Сомали.

Отмечается, что двух иностранных граждан в среду, 17 мая, заметил инспектор пограничной слудбы отдела "Герца". Иностранцы находились недалеко от украинско-румынской границы. Ни у одного из них не было при себе документов. При этом, мужчины отметили, что направлялись в страны ЕС.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины отмечают, что обоих нарушителей направили в пункт временного задержания отряда.

Кроме того, отмечается, что на граждан Сомали по факту нарушения был составлен и направлен в суд протокол.

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