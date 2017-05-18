Боевики ДНР обстреляли мирный поселок 17 05 2017- 18.05.2017 11:29
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в рядах российско-террористических формирований на Донбассе морально-психологическая ситуация продолжает ухудшаться.
Так, ввиду этого среди боевиков увеличивается количество совершенных тяжких преступлений. Так, в результате осуществленного террористами обстрела были ранены мирные граждане. Также сообщается, что двое человек из числа пострадавших погибли.
Обстрел случился вечером среды, 17 мая. Обстрел осуществили боевики 11-го отдельного мотострелкового полка так называемой "ДНР". Под обстрел попали представители гражданского населения в поселке Крутая Балка Донецкой области. В результате стрельбы погибло двое местных жителей. Также есть еще один пострадавший, который находится в больнице Ясиноватой. Состояние раненного оценивается как тяжелое.
По информации сепаратистских СМИ, обстрел осуществили силы ВСУ, в результате чего погибла женщина, а раненный мужчина был госпитализирован.
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