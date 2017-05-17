Дитячий табір Юність запрошує на І та ІІ зміни 2017

- 17.05.2017 13:39
Дитячий табір Юність запрошує на І та ІІ зміни 2017

Дитячий оздоровчий табір "Юність" у мальовничому селищі Берегомет запрошує дітей на оздоровчу зміну. Табір знаходиться на березі річки Сірет, всього в 20 метрах від гори Стіжок, що в Карпатах, а також недалеко від національного природного парку "Вижницький". Відпочинку та оздоровленню дітей сприяє чисте гірське повітря, наповнене ароматами хвої.

Оздоровча установа знаходиться на території площею 6,4 га, з озелененням та цілодобовою охороною. До табору веде зручна під'їзна дорога з твердим покриттям.

Для проживання дітей призначені двоповерхові стаціонарні корпуси з цегли зі зручностями, облаштованими на поверсі. Також є санвузли на території табору. Їдальня табору Юність знаходиться в харчоблоці і дозволяє розмістити одночасно до 300 осіб. Харчування для дітей - триразове, збалансоване з великою кількістю свіжих овочів і фруктів, страв з м'яса і риби, соків. Також в таборі є медпункт з ізолятором, господарські та службові приміщення, пральня. Зацікавлюють дітей рухливими іграми, заняттями фізичною активністю, конкурсами та змаганнями, заняттями ритмікою і танцями на танцмайданчику. Також працюють гуртки за інтересами, організовуються походи та екскурсії - до Соколиного ока, печери Довбуша, скелі Протятого каміння, водоспадів на річці Виженка, національний природний музей, музею-садиби Назарія Яремчука, музей коледжу прикладного мистецтва імені Шкорибляка.

Для зручності дітей зустрічають на ж/д вокзалі або автовокзалі. Доїзд в табір "Юність" організовується автобусами. В ціну путівки включена також страховка.

Табір "Юність" у Берегометі запрошує до оздоровлення дітей від 7 до 16 років. Потрібна медична довідка встановленого порядку, предмети особистої гігієни, змінні одяг і взуття, дві зміни нижньої білизни, одяг і взуття для занять спортом, теплі речі, головний убір, кімнатне взуття. Дістатися в Берегомет з Чернівців можна автобусом з центрального автовокзалу.

Тривалість оздоровчої зміни - 21 день.

І зміна - з 17.06.2017 за 07.07.2017 – вартістю 3885 гривень
ІІ зміна - з 10.07.2017 за 30.07.2017 – вартістю 3927 гривень.

З приводу путівок звертайтеся в обласну організацію профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості і побутового обслуговування населення - вул. Лук'яна Кобилиці, 21А, телефон (0372) 55-44-09: 55-40-60; 55-46-47; тел.: (0372) 55-40-00.

Платинова Буковина, Чернівці

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