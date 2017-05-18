



Лучшие продукты для бутерброда - 18.05.2017 10:13

Если вы готовите бутерброды для перекуса, первым делом на ум приходит, как правило, бутерброд с колбасой. Однако в современности далеко не вся магазинная колбаса будет не то что полезной, но и даже вкусной. Диетологи утвердают, что от колбасы желательно отказаться в пользу других продуктов, от которых пользы будет гораздо больше. И кроме того, по финансам это сильно не ударит.

Кусок мяса, отваренного с овощами и приправами, станет отличным дополнением для перекуса. Такое мясо после приготовления стоит охладить, порезать тонкими ломтиками и кушать на хлебе. Такая еда позволяет получить достаточное для организма количества белка, дарит необходимую энергию и не вредит фигуре.

В качестве неплохой замены колбасы для бутербродов также может стать куриное мясо. Чтобы куриное филе получилось сочное и вкусное, его не помешает замариновать в ваших любимых специях и запечь в духовом шкафу в рукаве.

Рыба на хлебе также может стать отличным перекусом, ведь она также является прекрасным источником белка, а также массы других полезных минералов и микроэлементов, в особенности, жирных кислот и фосфора. Отлично подойдет для будербродов форель, лосось, сельдь и любая другая рыба.

Сыр для бутербродов также позволит восполнить запасы белка в организме. Старайтесь не экономить, поскольку сыр обязательно должен быть не только вкусным, но и полезным. Отдавайте предпочтение твердым сортам сыра, а вот с плавленными сырками рекомендуем расстаться, ведь пользы от них столько же, сколько и от магазинной колбасы.

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