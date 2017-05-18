Землю ожидает длительное похолодание

- 18.05.2017 09:43
Землю ожидает длительное похолодание

Ученые заявляют, что глобальное потепление уже через пять лет трансформируется в постепенное похолодание.

Глобальные процессы, происходящие на нашей планете, не находятся под влиянием деятельности человека, как утверждает ряд исследователей. Потепление вызывают способности Земли отражать солнечные лучи, которая со временем существенно уменьшилась.

Процессы снижения и повышения температуры на планете возникают циклами. В связи с этим ученые отмечают, что на протяжении примерно десяти лет происходит резкое потепление, за чем последует довольно длительный временной отрезок похолодания. Он будет длиться в пределах 40-50 лет.

Тек, согласно таким прогнозам, таяния ледников ожидать не стоит, как и вызванных данным процессом опасностей. До 2022 года температура воздуха на Земле увеличится на 1,1 градус по Цельсию. После этого на планете начнут постепенно происходить процессы, обратные потеплению. Так, человеческая деятельность на процессы глобального потепления и похолодания, которые чередуются между собой, никакого значения не имеет.

Платиновая Буковина

Ключові слова: глобальное потепление, период похолодания на Земле

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