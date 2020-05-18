



Безвиз для украинцев: сколько нужно денег - 18.05.2017 09:13

Начиная с 11 июня, в страны ЕС для граждан Украины открываются возможности безвизового режима. Путешествия без виз доступны для украинцев с биометрическим загранпаспортом. Однако есть еще один важный вопрос - сколько нужно денег для посещения стран Евросоюза.

К слову, для въезда в Венгрию рекомендуемая сумма для путешествия составляет в день 3,2 евро. В Швейцарии и Испании расходы на дневное пребывание наибольшие. 91 евро в день потребуется для пребывания в Швейцарии, для студента эта сумма составляет 27 евро. При посещении Испании необходимо иметь средства из расчета 71 евро на день, но общая сумма средств должна быть не меньше 637 евро.

Что касается поездок в Люксембург, то тут сумма определяется индивидуально.

Утверждение решения о безвизе состоялось 11 мая в Брюсселе Советом ЕС. Официальное подписание акта произошло 17 мая при участии главы Европарламента Антонио Таяни и президента Украины Петра Порошенко. В полную силу безвиз заработает с 11 июня.

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