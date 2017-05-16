



В Страссбурге торжественно подписали безвиз Украина-ЕС - 17.05.2017 16:38

В соответствии с планами в четверг, 17 мая, в Европарламенте в торжерственной обстановке был подписан законодательный акт о введении для граждан Украины безвизового режима в страны Евросоюза.

В торжественной церемонии подписания документа принимали участие со стороны ЕС президент Европарламента Антонио Таяни, а также министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, которая руководит в Совете ЕМ, Кармело Абела.

На церемонии также присутствовал президент Украины Петр Порошенко, однако этот документ является внутренним решением ЕС, потому глава государства не подписывал акт.

После этого решение об отмене виз будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, и спустя 20 дней изменения вступят в силу. То есть, безвизовые поездки для граждан Украины будут доступны при наличии биометрического загранпаспорта в страны ЕС уже с 11 июня текущего года.

Для граждан Украины открываются границы с 30 странами, которые входят в ЕС и зону действия Шенгена.

Платиновая Буковина

Всі новини