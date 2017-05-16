



Кабмин утвердил проект закона о пенсионной реформе - 17.05.2017 14:11

Проект закона о пенсионной реформе был утвержден Кабинетом министров Украины. Глава Кабмина Владимир Гройсман на презентации проекта, отметил, что в реформе подразумеваются изменения страхового стажа, а также сохранение возраста выхода на пенсию.

Премьер-министр отметил, что в случае отсутствия страхового стажа в проекте закона есть возможность компенсации. К примеру, если 60 лет еще не исполнилось, или несколько лет не хватает до 25 лет страхового стажа, то недостаток можно компенсировать, сделав взносы в Пенсионный фонд. Гройсман подчеркнул, что для доведения пенсий в 2018 года до современного уровня необходимо порядка 30,66 миллиардов гривен.

Кроме того, Гройсман призвал президента Украины созвать Совет реформ, чтобы в скором времени можно было утвердить проект закона о реформе пенсионной системы. Также Украине, по словам премьера, необходима система справедливого обеспечения пенсий, потому рассмотрение и утверждение пенсионной реформы желательно провести до начала очередных парламентских каникул.

Глава Кабмина подчеркнул, что за несколько месяцев можно подготовиться и с 1 октября текущего года начать повышенные отчисления для 9 миллионов украинцев, чтобы проложить путь в направлении восстановления социальной справедливости.

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