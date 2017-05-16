



Детский лагерь Юность приглашает на І и ІІ смены 2017 - 17.05.2017 13:12

Детский оздоровительный лагерь "Юность" в живописном поселке Берегомет приглашает детей на оздоровительную смену. Лагерь находится на берегу реки Сирет, всего в 20 метрах от горы Стижок, что в Карпатах, а также недалеко от национального природного парка "Вижницкий". Отдыху и оздоровлению детей способствует чистый горный воздух, наполненный ароматами хвои.

Оздоровительно учреждение находится на территории площадью 6,4 гектара, с озеленением и круглосуточной охраной. К лагерю ведет удобная подъездная дорога с твердым покрытием.

Для проживания детей предназначены двухэтажные стационарные корпусы из кирпича с удобствами, рамположенными на этаже. Также санузлы имеются на территории лагеря. Столовая лагеря Юность находится в пищеблоке и позволяет разместить одновременно до 300 человек. Питание для детей - трехразовое, сбалансированное, с обилием свежих овощей и фруктов, блюд из мяса и рыбы, соков. Также в лагере имеется медпункт с изолятором, хозяйственные и служебные помещения, прачечная. Детей заинтересовывают подвижными играми, занятиями физической активностью, конкурсами и соревнованиями, занятиями ритмикой и танцами на танцплощадке. Также работают кружки по интересам, организовываются походы и экскурсии - к Соколиному оку, пещере Довбуша, скале Протятого камня, водопадам на реке Виженка, в национальный природный музей, музей-усадьбу Назария Яремчука, музей колледжа прикладного искусства имени Шкорибляка.

Для удобства детей встречают на ж/д вокзале или автовокзале. Доезд в лагерь "Юность" организовывается автобусами. В цену путевки включена также страховка.

Лагерь "Юность" в Берегомете приглашает к оздоровлению детей от 7 до 16 лет. Требуется медицинская справка установленного порядка, предметы личной гигиены, сменные одежда и обувь, две смены нижнего белья, одежда и обувь для занятий спортом, теплые вещи, головной убор, комнатная обувь. Добраться в Берегомет из Черновцов можно автобусом с центрального автовокзала.

Продолжительность оздоровительной смены составляет 21 день.

І смена - с 17.06.2017 по 07.07.2017 – стоимостью 3885 гривен

II смена - с 10.07.2017 по 30.07.2017 – стоимостью 3927 гривен.



По поводу путевок обращайтесь в областную организацию профсоюза сотрудников ЖКХ, местной промышленности и бытового обслуживания населения - ул. Лукьяна Кобылицы, 21А, тел. (0372) 55-44-09: 55-40-60; 55-46-47; тел.: (0372) 55-40-00.

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