Детский лагерь Юность приглашает на І и ІІ смены 2017

- 17.05.2017 13:12
Детский лагерь Юность приглашает на І и ІІ смены 2017

Детский оздоровительный лагерь "Юность" в живописном поселке Берегомет приглашает детей на оздоровительную смену. Лагерь находится на берегу реки Сирет, всего в 20 метрах от горы Стижок, что в Карпатах, а также недалеко от национального природного парка "Вижницкий". Отдыху и оздоровлению детей способствует чистый горный воздух, наполненный ароматами хвои. 

Оздоровительно учреждение находится на территории площадью 6,4 гектара, с озеленением и круглосуточной охраной. К лагерю ведет удобная подъездная дорога с твердым покрытием.

Для проживания детей предназначены двухэтажные стационарные корпусы из кирпича с удобствами, рамположенными на этаже. Также санузлы имеются на территории лагеря. Столовая лагеря Юность находится в пищеблоке и позволяет разместить одновременно до 300 человек. Питание для детей - трехразовое, сбалансированное, с обилием свежих овощей и фруктов, блюд из мяса и рыбы, соков. Также в лагере имеется медпункт с изолятором, хозяйственные и служебные помещения, прачечная. Детей заинтересовывают подвижными играми, занятиями физической активностью, конкурсами и соревнованиями, занятиями ритмикой и танцами на танцплощадке. Также работают кружки по интересам, организовываются походы и экскурсии - к Соколиному оку, пещере Довбуша, скале Протятого камня, водопадам на реке Виженка, в национальный природный музей, музей-усадьбу Назария Яремчука, музей колледжа прикладного искусства имени Шкорибляка.

Для удобства детей встречают на ж/д вокзале или автовокзале. Доезд в лагерь "Юность" организовывается автобусами. В цену путевки включена также страховка.

Лагерь "Юность" в Берегомете приглашает к оздоровлению детей от 7 до 16 лет. Требуется медицинская справка установленного порядка, предметы личной гигиены, сменные одежда и обувь, две смены нижнего белья, одежда и обувь для занятий спортом, теплые вещи, головной убор, комнатная обувь. Добраться в Берегомет из Черновцов можно автобусом с центрального автовокзала.

Продолжительность оздоровительной смены составляет 21 день.

І смена - с 17.06.2017 по 07.07.2017 – стоимостью 3885 гривен
II смена - с 10.07.2017 по 30.07.2017 – стоимостью 3927 гривен.

По поводу путевок обращайтесь в областную организацию профсоюза сотрудников ЖКХ, местной промышленности и бытового обслуживания населения - ул. Лукьяна Кобылицы, 21А, тел.  (0372) 55-44-09: 55-40-60; 55-46-47; тел.: (0372) 55-40-00. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: лагерь юность берегомет, детский лагерь черновцы 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Страссбурге торжественно подписали безвиз Украина-ЕС В соответствии с планами в четверг, 17 мая, в Европарламенте в торжерственной обстановке был подписан законодательный акт о введении
- 17.05.2017 16:38
Реклама в Интернете Черновцы На сегодняшний день Интернет является наиболее удобной площадкой для рекламы. Благодаря удобному доступу к сети, рекламодатель
- 17.05.2017 15:28
Кабмин утвердил проект закона о пенсионной реформе Проект закона о пенсионной реформе был утвержден Кабинетом министров Украины. Глава Кабмина Владимир Гройсман на презентации проекта,
- 17.05.2017 14:11
В NASA показали концепт марсомобиля Особый автомобиль для путешествий по Марсу презентовали ученые Национального аэрокосмического агентства США. На сегодншний день речь идет пока что о концепте
- 17.05.2017 12:59
Корейцы изобрели клей для порезов без рубцов В Корее изобрели особое средство - клей для кожи, позволяющий заживлять порезы и другие раны без образования шрамов и рубцов
- 17.05.2017 12:10
Минские выпускники останутся без спиртного В связи с проведением праздников Последнего звонка, а также выпускными вечерами в Минске местными властями было принято решение об ограничении продажи
- 17.05.2017 11:41
В Черновцах откроется общественная велоремонтная станция Первая общественная станция по ремонту велосипедов будет открыта в Черновцах. Как стало известно, велоремонтная станция будет действовать
- 17.05.2017 11:11
В Черновцах пытались заминировать Караван Вечером вторника, 16 мая, поступило сообщение о минировании торгового центра Караван в Черновцах, что на улице Хотинско
- 17.05.2017 10:36
Торжественное подписание акта о безвизе состоится 17 05 2017 Торжественная церемония подписания законодательного акта касаемо безвизового режима между Украиной и странами ЕС состоится
- 17.05.2017 09:31
Перестрелка под Харьковом 16 05 2017 - есть жертвы В поселке Ольшаны, которое находится недалеко от Харькова, в результате вооруженного конфликта пострадало четверо мужчин
- 16.05.2017 16:02

Всі новини