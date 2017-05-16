



В NASA показали концепт марсомобиля - 17.05.2017 12:59

Особый автомобиль для путешествий по Марсу презентовали ученые Национального аэрокосмического агентства США. На сегодняшний день речь идет пока что о концепте, подающем надежды.

Увидевшие транспорт для "Красной планеты" отмечают, что авто напоминает бэтмобиль из комиксов, а также на марсоход, использованный главным героем в фильме "Марсианин".

В целом, марсомобиль оснащен электродвигателем. Колеса были сконструктированы таким образом, чтобы транспорт мог перемещаться по поверхности Марса - песчаной либо каменистой. По словам разработчиков, концепт может заинтересовать известного бизнесмена и владельца компании Tesla Илона Маска, поскольку он привлекает немало усилий вопросам миссии на Марс и будущей колонизации "Красной планеты".

К слову, Илон Маск ранее представлял общественности образец машины, которая предназначена для прокладки подземных тоннелей. Бизнесмен не стал исключать, что данную машину также можно использовать и для колонизации космических объектов, в том чиле Луны и Марса.

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