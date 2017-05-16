



Корейцы изобрели клей для порезов без рубцов - 17.05.2017 12:10

В Корее изобрели особое средство - клей для кожи, позволяющий заживлять порезы и другие раны без образования шрамов и рубцов. Как сообщают создатели нового материала, в изобретении им помогли двустворчатые моллюски.

Так, на то месте кожи, где была рана, порез, ожог либо другое повреждение, начинает образовываться рубцовая ткань. Она отличается тем, что в ней практически не восстанавливаются кровеносные сосуды, нет желез - потовых или сальных, также не образовываются волосяные фолликулы.

Из-за неравномерного распределения коллагеновых нитей рубец существенно отличается от здоровой кожи. Коллагеновые нити в здоровой ткани расположены упорядоченно, в то время как в рубцовой ткани они распределяются в случайном, хаотичном порядке. Основываясь на этом факте, исследователи решили бороться с рубцами с помощью коллагена, упорядочивая его размещение в процессе заживления. Эффект рубцевания удалось снизить с помощью инъекций белка декорина, которы в рубце гораздо меньше, нежели в здоровой коже. Однако для синтеза данного белка требуется достаточно много средств и времени.

Более дешевый способ восстановления и избавления от рубцов придумали в Корее. Был создан особый биологически совместимый с тканями тела человека клей, который позволит вводить молекулы декорина, а также удерживать края разорваной ткани.

Полученный от двустворчатых моллюсков белок послужил основой для клея. Бактерии E.coli в лабораторных условиях начали вырабатывать измененную версию белка, которую ученые дополнили белками-рецепторами тромбоцитов, а также пептидами декорина. С помощью пептидов между молекулами коллагена выстраивались связи, а также формировались фибриллы - длинные нити заданой структуры. Под влиянием рецепторов тромбоцитов заживление тканей осуществлялось быстрее.

Данный клей отличается от используемого в хирургии. Он успешно выполняет поставленые перед ним задачи и не раздражает расположенные вокруг повреждения здоровые ткани. Новое средство было опробовано на лабораторных крысах. Места пореза на теле грызунов обрабатывали специальным клеем и заклеивали сверху пластырем, не позволяя средству высохнуть. Контрольной группе мышей порезы лишь заклеивали пластырем. У животных в контрольной группе образовались на месте поврежденной ткани грубые рубцы, а у тех грызунов, где применялся спецклей, появились тоненькие шрамы, а само место повреждения затянулось здоровой кожей.

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