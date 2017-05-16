Минские выпускники останутся без спиртного

- 17.05.2017 11:41
Минские выпускники останутся без спиртного

В связи с проведением праздников Последнего звонка, а также выпускными вечерами в Минске местными властями было принято решение об ограничении продажи спиртных напитков в эти дни.

Так, согласно решению Минского горисполкома, в столице Беларуси 30 мая и 10 июня будет ограничена продажа алкоголя. На Национальном правовом интеренет-сайте было опубликовано соответствующее постановление.

Ограничение будет действовать с 8:00 30 мая до 8:00 31 мая, а также с 8:00 10 июня по 8:00 11 июня. Продажа алкоголя в указанное время будет ограничена. Под ограничения попадают любые спиртные напитки, в том числе и пиво, а также слабоалкогольная продукция, процент содержания этилового спирта в которых не превышает 7%. В то же время, в заведениях общественного питания алкоголь продаваться будет.

Отметим, что в Минске каждый год вводятся подоные ограничения. Также на выпускные вечера запрещено приносить алкогольные напитки. Запрет в эти дни также касается запуска небесных фонариков и использования пиротехники.

В образовательных учреждениях в дни Последнего звонка и выпускных вечеров будут на дежурстве милиционеры. Правоохранители будут контролировать соблюдения порядка, а также не допускать на празднование нетрезвых граждан. В местах массового отдыха граждан - в парках, скверах, набережных и на пляжах также будут дежурить сотрудники милиции, поскольку именно туда выпускники чаще всего отправляются встречать рассвет после выпускного. В общественных местах действует запрет на употребление любого алкоголя (в том числе и пива), и для выпускников не предусматривается никаких поблажек или исключений.

 

Платиновая Буковина

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