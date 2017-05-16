В Черновцах откроется общественная велоремонтная станция- 17.05.2017 11:11
Первая общественная станция по ремонту велосипедов будет открыта в Черновцах. Как стало известно, велоремонтная станция будет действовать на Театральной площади, возле парклета.
Открытие станции состоится в четверг, 18 мая.
Отметим, что открытие общественной велоремонтной станции в Черновцах финансируется за счет Британского совета в рамках программы "Активные граждане". Автором проекта под названием "Fixhere" стал ученик школы №41 Николай Илащук.
Мероприятие по презентации велоремонтной станции начнется 18 мая в 18:30. Гости открытия могут узнать о ремонте велосипеда - для всех желающих будет проведен мастер-класс. Также присутствующих ожидают приятные и интересные призы.
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