



В Черновцах откроется общественная велоремонтная станция - 17.05.2017 11:11

Первая общественная станция по ремонту велосипедов будет открыта в Черновцах. Как стало известно, велоремонтная станция будет действовать на Театральной площади, возле парклета.

Открытие станции состоится в четверг, 18 мая.

Отметим, что открытие общественной велоремонтной станции в Черновцах финансируется за счет Британского совета в рамках программы "Активные граждане". Автором проекта под названием "Fixhere" стал ученик школы №41 Николай Илащук.

Мероприятие по презентации велоремонтной станции начнется 18 мая в 18:30. Гости открытия могут узнать о ремонте велосипеда - для всех желающих будет проведен мастер-класс. Также присутствующих ожидают приятные и интересные призы.

Платиновая Буковина

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