



Торжественное подписание акта о безвизе состоится 17 05 2017 - 17.05.2017 09:31

Торжественная церемония подписания законодательного акта касаемо безвизового режима между Украиной и странами ЕС состоится в Европарламенте в Страссбурге сегодня, 17 мая. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Мероприятие начнется в 15:45 по киевскому времени, и в ней примет участие президент Украины Петр Порошенко и глава Европарламента Антонио Таяни. После торжественной церемонии оба чиновника примут участие в пресс-конференции.

Спустя 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза изменеия касаемо безвиза вступят в силу.

Напомним, 6 апреля в Страссбурге на голосовании члены Европарламента проголосовали за введение для граждан Украины безвизового режима при краткосрочных поездках в страны ЕС. Послы Евросоюза утвердили безвиз для Украины 26 апреля.

Как ранее заявлял журналист Рикард Йозвяк, все процедуры должны быть завершены к 17 мая. 22 мая соглашение будет опубликована в официальном издании ЕС, и в силу изменения вступят 11 июня. Все границы ЕС для Украины будут открыты с 11 июня, как отметил Дариуш Росати, глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина.

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