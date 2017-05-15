Вконтакте и Одноклассники в Украине заблокируют 1 июня

- 16.05.2017 15:37
Вконтакте и Одноклассники в Украине заблокируют 1 июня

Президент Украины подписал указ № 133/2017 о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года. Обнародование решения должно произойти не позднее, чем счпустя 15 дней после подписания. Таким образом, решение вступит в силу 1 июня 2017 года.

Как стало известно, под санкции подпадают все сервисы Яндекса, почтовый сервис Mail.ru, а также другие продукты Mail.ru group, ряд антивирусных компаний, среди которых - DrWeb и Лаборатория Касперского. В санкционном списке оказалось также ООО "1С-Рарус Софт". Из социальных сетей, которые оказались под запретом в соответствии с президентским указом - Вконтакте и Одноклассники.

Представители Интернет-Ассоциации Украины выразили свое мнение касаемо возможности блокирования российских сайтов. Глава ассоциации Александр Федиенко отметил, что на сегодняшний день ресурсами для блокирования ряда указанных сайтов Украина не обладает. Для блокировки сайтов провайдерами потребуется серьезные средства и достаточно много времени. Все это необходимо для изменений топологии сети, а также изменений в оборудовании. В настоящий момент такая блокировка технически невозможна.

Татьяна Попова, которая возглавляет ассоциацию "Телекоммуникационной палаты Украины", отмечает, что блокирование доступа к деятельности ряда ресурсов, хоть и не всех, технически возможно. Однако продвинутым пользователям будет не так сложно обойти данный запрет.

Платиновая Буковина

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