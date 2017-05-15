



Град в Черновцах 16 05 2017 - 16.05.2017 14:32

В Черновцах во вторник, 16 мая, пошел сильный дождь. После, как сообщают местные жители, пошел град. По словам очевидцев, град некрупный, однако это явление для мая не является привычным.



Стоит отметить, что погода нынешней весной является довольно изменчивой - за кратковременными периодами потепления снова следуют похолодания.

К слову, буквально неделю назад несколько областей Украины засыпало снегом. В то же время, синоптики отмечают, что несмотря на такие резкие перепады температуры, похолодания для мая не являются аномальным явлением.

Подчеркнем, что в Черновцах в субботу, 13 мая, имел место сильный ливень. Также в реках западного региона в связи с сильными осадками в виде ливней наблюдается повышение уровня воды.

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