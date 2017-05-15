Град в Черновцах 16 05 2017- 16.05.2017 14:32
В Черновцах во вторник, 16 мая, пошел сильный дождь. После, как сообщают местные жители, пошел град. По словам очевидцев, град некрупный, однако это явление для мая не является привычным.
Стоит отметить, что погода нынешней весной является довольно изменчивой - за кратковременными периодами потепления снова следуют похолодания.
К слову, буквально неделю назад несколько областей Украины засыпало снегом. В то же время, синоптики отмечают, что несмотря на такие резкие перепады температуры, похолодания для мая не являются аномальным явлением.
Подчеркнем, что в Черновцах в субботу, 13 мая, имел место сильный ливень. Также в реках западного региона в связи с сильными осадками в виде ливней наблюдается повышение уровня воды.
Коментарі (0)
Другие новости:
Перестрелка под Харьковом 16 05 2017 - есть жертвы В поселке Ольшаны, которое находится недалеко от Харькова, в результате вооруженного конфликта пострадало четверо мужчин
- 16.05.2017 16:02
- 16.05.2017 16:02
Вконтакте и Одноклассники в Украине заблокируют 1 июня Президент Украины подписал указ № 133/2017 о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц по решению Совета национальной
- 16.05.2017 15:37
- 16.05.2017 15:37
Программа Дня вышиванки 2017 в Черновцах День вышиванки празднуется в нынешнем году 18 мая. В связи с тем, что День вышиванки-2017 совпадает с ежегодным днем памяти жертв геноцида крымскотатарского
- 16.05.2017 13:30
- 16.05.2017 13:30
Отчего ухудшается память Все больше людей начали жаловаться на ухудшения памяти, и количество таких людей продолжает расти. Как выяснилось, среди молодых людей
- 16.05.2017 11:16
- 16.05.2017 11:16
В Украине могут заблокировать российские соцсети В Указе Президента Украины от 15 мая 2017 года говорится о продлении санкций против ряда физических и юридических лиц.
- 16.05.2017 11:05
- 16.05.2017 11:05
В Италии ожидается извержение супервулкана Согласно утверждениям экспертов, расположеный над Неаполем супервулкан может в ближайшее время извергнуться, причем, ранеьше прогнозируемого срока
- 16.05.2017 10:34
- 16.05.2017 10:34
В реках Западной Украины повышается уровень воды В связи с недавними обильными осадками, а также добеганием паводковой волны, 16 мая ожидается существенный подъем уровня воды
- 16.05.2017 10:16
- 16.05.2017 10:16
Расследование крушения МН17 приблизилось к самому сложному этапу Этап, к которому приблизилось расследование крушения рейса МН17, является самым трудным. Дело в том, что на этом этапе следствию
- 16.05.2017 09:50
- 16.05.2017 09:50
Весенний фортель 2017 в Черновцах пройдет 20-21 мая Одновременно с празднованием Дня уличной музыки в Черновцах состоится первый день ярмарки Весенний фортель. Проводиться ярмарка будет 20-21 мая на
- 16.05.2017 09:30
- 16.05.2017 09:30
День уличной музыки в Черновцах 20 05 2017 20 мая в Черновцах состоится празднование Дня уличной музыки. Как стало известно, официальное открытие запланировано на 12:00. Праздник уличной музыки продлится до 22:00.
- 15.05.2017 16:24
- 15.05.2017 16:24