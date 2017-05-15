



Программа Дня вышиванки 2017 в Черновцах - 16.05.2017 13:30

День вышиванки празднуется в нынешнем году 18 мая. В связи с тем, что День вышиванки-2017 совпадает с ежегодным днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, оргкомитет принял решение отказаться от громких празднований. Так, День вышиванки 2017 в Черновцах ознаменуется такими мероприятиями, как просветительские и благотворительные акции "Рожденные в вышиванках", "Уличный этноуниверситет". Также в рамках празднования состоится показ фильма о вышиванкит "Спадок нації".

Предлагаем ознакомиться с программой празднования Дня вышиванки 2017 в Черновцах.

В 9:00 в городском роддоме №2 (улица Ровенская, 8) состоится передача маленьких вышиванок для новорожденых - в рамках акции "Рожденные в вышиванках". В общей сложности, планируется передача 140 вышиванок.

В 11:00 состоится торжественное открытие праздника, а также стартует Уличный этноуниверситет. Мероприятие пройдет на улице Кобылянской, 5.

В 11:10 празднование будет проходить в месте, где берет свое начало праздник - на факультете истории, политологии и международных отношений ЧНУ имени Ю.Федьковича (улица Кафедральная, 2, 2й этаж).

В 12:00 в областном краеведческом музее открывается выставка "Украинская вышиванка - мировой тренд".

С 15:45 до 16:00 будет проходить праздничное шествие участников в вышиванках - с Соборной площади на улицу Кобылянской, к ресторану "Панская гуральня".

В 16:00 на улице Кобылянской состоится переберия статуи Европы, также пройдет этнопоказ.

В 18:30 начнется концерт ко Всемирному дню вышиванки Заслуженного академического буковинского ансамбля песни и танца имени А.Кушниренко. Место проведения - Черновицкая областная филармония.

Инициатор и сооснователь акции Всемирный день вышиванки Леся Воронюк отмечает, что празднование Всемирного дня вышиванки в нынешнем году состоится по меньшей мере в 60 странах по всему миру.

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