Отчего ухудшается память

- 16.05.2017 11:16
Отчего ухудшается память

Все больше людей начали жаловаться на ухудшения памяти, и количество таких людей продолжает расти. Как выяснилось, среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет на плохую память жалобы озвучивает примерно 14%, как показывают исследования. В чем же заключается причина ухудшения памяти современного человека?

Причина состоит далеко не в сосудах головного мозга. Как выяснили ученые, главную роль в ухудшении памяти играет современный образ жизни, который связан с многозадачностью и сачтными стрессами.

Исследователи Калифорнийского университета провели анализ результатов опроса, в котором приняли участие 18 500 добровольцев, возраст которых был в предела 18-99 лет. Ученые изучили влияние образа жизни на память человека в течение его взрослой жизни. Среди молодежи процент людей с ухудшившейся памятью оказался большим, чем ожидали ученые.

По результатам анализа было установлено, что к постоянной многозадачности приводят используемые в современности информационные технологии. В особенности, речь идет о наличии интернет-доступа, о возможности обмена текстовыми сообщениями, а также использованию беспроводных устройств. В связи со всем вышеперечисленным, человек гораздо меньше концентрирует свое внимание.

Из-за того, что информация находится в свободном доступе, у человека ухудшаются способности к запоминанию. Именно по этой причине для улучшения памяти никакие витамины или другие препараты не возымеют никакого эффекта. Для того, чтобы укрепить свою память, мозг человека должен отдыхать от выполнения различных задач.

Платиновая Буковина

Ключові слова: память человека, ухудшение памяти, почему плохая память, почему тяжело запоминать

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