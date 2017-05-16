



Отчего ухудшается память - 16.05.2017 11:16

Все больше людей начали жаловаться на ухудшения памяти, и количество таких людей продолжает расти. Как выяснилось, среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет на плохую память жалобы озвучивает примерно 14%, как показывают исследования. В чем же заключается причина ухудшения памяти современного человека?

Причина состоит далеко не в сосудах головного мозга. Как выяснили ученые, главную роль в ухудшении памяти играет современный образ жизни, который связан с многозадачностью и сачтными стрессами.



Исследователи Калифорнийского университета провели анализ результатов опроса, в котором приняли участие 18 500 добровольцев, возраст которых был в предела 18-99 лет. Ученые изучили влияние образа жизни на память человека в течение его взрослой жизни. Среди молодежи процент людей с ухудшившейся памятью оказался большим, чем ожидали ученые.

По результатам анализа было установлено, что к постоянной многозадачности приводят используемые в современности информационные технологии. В особенности, речь идет о наличии интернет-доступа, о возможности обмена текстовыми сообщениями, а также использованию беспроводных устройств. В связи со всем вышеперечисленным, человек гораздо меньше концентрирует свое внимание.

Из-за того, что информация находится в свободном доступе, у человека ухудшаются способности к запоминанию. Именно по этой причине для улучшения памяти никакие витамины или другие препараты не возымеют никакого эффекта. Для того, чтобы укрепить свою память, мозг человека должен отдыхать от выполнения различных задач.

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