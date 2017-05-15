



В Италии ожидается извержение супервулкана - 16.05.2017 10:34

Согласно утверждениям экспертов, расположеный над Неаполем супервулкан может в ближайшее время извергнуться, причем, ранеьше прогнозируемого срока. Дело в том, что на Флегрейских полях наблюдаются характерные деформации горных пород, а также фиксируется накопление тектонического напряжения.

По словам Кристофера Килбурна, ученого Университетского колледжа Лондона, трещины и движения грунта на Флегрейских полях приближаются к критической стадии. В связи с этим, вулканическая активность растет, и вероятность извержения становится все более высокой. Важно, что в этому готовы местные власти.

Так, вулканологи из Университетского колледжа Лондона совместно с исследователями обсерватории в Неаполе в течение последних 67 лет проводили исследования изменений вулкана. в 1950-х, 1970-х и 1980-х годах имели место двухгодичные периоды активности, результатом которой стали небольшие землетрясения. Аналогичные явления имели место в 1538 году перед извержением вулкана. Кристофер Килбурн отметил, что неизвестно, как долго перед извержением может продлиться данный период. В то же время, на Флегрейских полях фиксируются изменения, похожие на те, которые имели место перед ранее изученными вулканами. Среди них - Эль Иерро на Канарских островах, Тавурвура в Папуа-Новой Гвинее и Суфриер-Хилс на острове Монтсеррат.

Геологи утверждают, что лава всего за несколько месяцев поднялась до отметки 3 километра от поверхности Земли. Остановится ли она или довольно быстро преодолеет путь до поверзности, ученые пока что утверждать не могут. Несмотря на это, власти Италии готовятся к возможной эвакуации жителей районов, расопложенных недалеко от вулкана над Неаполем.

Как отмечают вулканологи, супервулкан на Флегрейских полях извергался примерно 40 тысяч лет назад. По геологическим меркам данное событие произошло одновременно с извержением вулкана Святая Анна в Южных Карпатах, а также вулкана Казбек на Кавказе. Вследствие этого могла наступить вулканическая зима, что привело в свою очередь к вымиранию неандертальцев.

На Флегрейских полях, между тем, последнее извержение имело место в 1538 году, 29 сентября. Извержение было довольно продолжительным - оно длилось до 6 октября. В результате был образован шлаковый конус Монте-Нуово.

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