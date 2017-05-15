В реках Западной Украины повышается уровень воды- 16.05.2017 10:16
В связи с недавними обильными осадками, а также добеганием паводковой волны, 16 мая ожидается существенный подъем уровня воды в реках Западной Украины. В особенности, речь идет об участке на реке Прут Коломыя-госграница, а также на участке Днестра Галич-Залещики.
Уровень воды, как отмечают в Украинском гидрометцентре, 16 мая поднимется на 0,5 - 1 метр над текущими уровнями. Негативных последствий при этом не предвидится.
Так, в первой половине суток на территории Залещиков на Днестре ожидается прохождение максимума паводка над нулем поста на 370-420 сантиметров. При этом, максимальный расход воды прогнозируется на уровне 350-450 кубометров в секунду.
Ранее глава Минэкологии Остап Семерак заявлял, что ситуация с водными ресурсами Украины приблизилась к критической отметке. В соответствии со станартами, уровень наполняемости рек водой в Украине составляет всего 20%.
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