В реках Западной Украины повышается уровень воды

- 16.05.2017 10:16
В реках Западной Украины повышается уровень воды

В связи с недавними обильными осадками, а также добеганием паводковой волны, 16 мая ожидается существенный подъем уровня воды в реках Западной Украины. В особенности, речь идет об участке на реке Прут Коломыя-госграница, а также на участке Днестра Галич-Залещики.

Уровень воды, как отмечают в Украинском гидрометцентре, 16 мая поднимется на 0,5 - 1 метр над текущими уровнями. Негативных последствий при этом не предвидится. 

Так, в первой половине суток на территории Залещиков на Днестре ожидается прохождение максимума паводка над нулем поста на 370-420 сантиметров. При этом, максимальный расход воды прогнозируется на уровне 350-450 кубометров в секунду.

Ранее глава Минэкологии Остап Семерак заявлял, что ситуация с водными ресурсами Украины приблизилась к критической отметке. В соответствии со станартами, уровень наполняемости рек водой в Украине составляет всего 20%.

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