Весенний фортель 2017 в Черновцах пройдет 20-21 мая- 16.05.2017 09:30
Одновременно с празднованием Дня уличной музыки в Черновцах состоится первый день ярмарки Весенний фортель. Проводиться ярмарка будет 20-21 мая на территории улицы Кобылянской, парапета за Собором между улицами Кафедральной и Гакмана. Здесь смогут пообщаться и поделиться своим творчеством мастера рукоделия.
На ярмарке Весенний фортель 2017 будут представлены хендмейд изделия различной тематики от 50 лучших мастеров Западной Украины.
Все желающие смогут приобрести качественные товары, сделанные вручную, в том числе и различные подарки и сувениры. Ярмарка проводится для социально ответственных людей, поскольку можно оказать поддержку малообеспеченным людям либо людям из уязвимых слоев населения - часть средств, полученных от продаж, будет передана на нужды бездомных.
Кроме того, на ярмарке Весенний фортель 2017 состоятся различные увлекательные мастер-классы, а также занятия творческой активностью для детей и молодежи.
Организаторами ярмарки является общественное объединение "Народная помощь Украины".
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