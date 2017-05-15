



Весенний фортель 2017 в Черновцах пройдет 20-21 мая - 16.05.2017 09:30

Одновременно с празднованием Дня уличной музыки в Черновцах состоится первый день ярмарки Весенний фортель. Проводиться ярмарка будет 20-21 мая на территории улицы Кобылянской, парапета за Собором между улицами Кафедральной и Гакмана. Здесь смогут пообщаться и поделиться своим творчеством мастера рукоделия.

На ярмарке Весенний фортель 2017 будут представлены хендмейд изделия различной тематики от 50 лучших мастеров Западной Украины.

Все желающие смогут приобрести качественные товары, сделанные вручную, в том числе и различные подарки и сувениры. Ярмарка проводится для социально ответственных людей, поскольку можно оказать поддержку малообеспеченным людям либо людям из уязвимых слоев населения - часть средств, полученных от продаж, будет передана на нужды бездомных.

Кроме того, на ярмарке Весенний фортель 2017 состоятся различные увлекательные мастер-классы, а также занятия творческой активностью для детей и молодежи.

Организаторами ярмарки является общественное объединение "Народная помощь Украины".

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