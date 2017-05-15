День уличной музыки в Черновцах 20 05 2017

- 15.05.2017 16:24
День уличной музыки в Черновцах 20 05 2017

20 мая в Черновцах состоится празднование Дня уличной музыки. Как стало известно, официальное открытие запланировано на 12:00. Праздник уличной музыки продлится до 22:00.

Помимо различных музыкальных сцен в городе, которых будет восемь, на территории музея народной архитектуры и быта (музей под открытым небом) будет действовать еще одна, ночная сцена. Она откроется в 23:00, и здесь музыка будет играть до 6 часов утра.

Также по городу будет курсировать музыкальный троллейбус. В 14:00 он отправится от Резидениции буковинских митрополитов и проследует через весь город до завода "Гравитон". Также троллейбус проследует к площади Святой Марии, на дрожжзавод, к отелю Буковина, на проспект Независимости,дойдет до улицы Комарова, а потом вернется в центр, к Ратуше. На каждой остановке музыканты будут давать небольшие концерты.

В целом, ко Дню уличной музыки 2017 в Черновцах подготовили свои выступления 80 музыкальных коллективов.

Параллельно в этот день будут проходить ярмарки - Весенний фортель на улице ольги Кобылянской, а также ярмарка "Колоритная Буковина" на Центральной площади.

Платиновая Буковина

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