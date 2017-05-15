ДТП в Черновцах на Героев Майдана 15 05 2017- 15.05.2017 15:38
В Черновцах на углу улиц героев Майдана и Сторожинецкой произошло ДТП. В понедельник, 15 мая, в металевую ограду врезался автомобиль Volkswagen Golf.
В Патрульной полиции Черновцов отмечают, что у мужчины, находившегося за рулем, были признаки наркотического опьянения. Проведенный тест подтвердил предположения правоохранителей. Выяснилось, что водитель употреблял канабис.
В авто также ехала женщина-пассажир. Ее госпитализировали с травмой головы, а также рассечением скулы, полученными в результате удара о лобовое стекло автомобиля.
В соответствии со статьей 130 частью 2, а также статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на водителя был составлен протокол, а также постановление - в соответствии со статьей 126 частью 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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