Землетрясение в Японии 15 05 2017- 15.05.2017 13:31
В Тихом океане в районе острова Амамиосима (Япония, префектура Окинава) произошло землетрясение, сила которого составила 5,3 балла.
Как отмечают представители главного метеорологического управления Японии, землетрясение имело место в Тихом океане, и очаг его залегал на глубине 10 километров.
Примечательно, что по японской шкале землетрясений данное землетрясение не превысило 2 баллов из семи.
Так, в префектурах Окинава и Кагосима ощущались незначительные подземные толчки. Информации об угрозе цунами нет, также не сообщается о разрушениях или жертвах в результате землетрясения.
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