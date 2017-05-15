



Землетрясение в Японии 15 05 2017 - 15.05.2017 13:31

В Тихом океане в районе острова Амамиосима (Япония, префектура Окинава) произошло землетрясение, сила которого составила 5,3 балла.

Как отмечают представители главного метеорологического управления Японии, землетрясение имело место в Тихом океане, и очаг его залегал на глубине 10 километров.

Примечательно, что по японской шкале землетрясений данное землетрясение не превысило 2 баллов из семи.

Так, в префектурах Окинава и Кагосима ощущались незначительные подземные толчки. Информации об угрозе цунами нет, также не сообщается о разрушениях или жертвах в результате землетрясения.

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