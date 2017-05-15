



Американца обвиняют в убийстве манекена - 15.05.2017 12:16

Шейн Аллен Шиндлер из штата Невада проходит как подозреваемый в деле об убийстве манекена. 30-летний американец, который "убил" манекен в конце февраля нынешнего года, свою вину отрицает.



Следующее заседание суда по данному делу запланировано на конец лета.

Отмечается, что Шиндлера подозревают в убийстве двух бездомных в Лас-Вегасе. Убийства случились 4 января и 3 февраля, обе жертвы, как сообщается, умерли во сне. В полиции решили приманить преступника, оставив на месте, где случились предыдущие убийства, ненастоящего бездомного - завернутый в покрывало манекен. Преступник не заставил себя ждать. Камеры видеонаблюдения засняли, как к псевдо-бездомному подбирается Шиндлер, одетый в кофту с капюшоном, и разбивает молотком голову "жертвы". Американца арестовали, обвинив его в убийстве манекена, а также двух бездомных.

Между тем, Шиндлер заявил, что знал о том, что в одеяло была завернута кукла, и любую причастность к двум другим убийствам отрицает. Адвокат американца утверждает, что его подзащитный имеет проблемы с психическим здоровьем. Обвинение рассматривает Шиндлера как крайне опасного для обществе человека. Прокурор заявил, что несмотря на то, что неживой объект убить невозможно, обвиняемый все же намеревался убить живого человека, и намерения для суда играют ключевую роль.

Следующее заседание по данному делу состоится 8 августа нынешнего года.

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