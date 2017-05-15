Новый вирус принес хакерам 42 тысячи долларов

- 15.05.2017 11:30
Новый вирус принес хакерам 42 тысячи долларов

Новый компьютерный вирус в мае нынешнего года нанес серьезный удар. Вирус, известный под названиями WannaCrypt, WannaCry, WCry или WanaCrypt0r 2.0, ударил по компьютерам и серверам не только отдельных пользователей, но и банков, медицинских и правительственных организаций и учреждений. Главной причиной применения вируса WannaCry является шантаж.

После того, как компьютер повреждается вредоносным ПО, на экране возникает сообщение о блокировке всех файлов компьютера, которые можно разблокировать после внесения суммы на оплату в криптовалюте, что в переводе на обычные деньги составляет примерно 300 долларов. Сообщалось, что сумма выкупа 15 мая будет увеличена в два раза. А еще через четыре дня программа полностью заблокирует компьютер.

Шантаж сработал, и авторы WannaCry смогли получить от пользователей порядка 42 тысячи долларов. Такие данные приводят в The Times, основываясь на данных переводов в системе биткоинов. МОжно предположить, что в последний день возможности совершить оплату у кибер-преступников "доход" вырастет еще в несколько раз.

Больше всего компьютеров, которые пострадали от атаки WannaCry, зафиксировано в России, Украине, а также Индии и Тайване. Кроме того, в России от вируса пострадали "Сбербанк" и оператор мобильной связи "Мегафон". В Германии жертвой стал железнодорожный оператор, в Испании - крупная компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, в Великобритании - ряд больниц.

В марте 2017 программистами Microsoft из операционки Windows была устранена уязвимость. Однако далеко не все пользователи загружают автоматические обновления системы, и данной лазейкой в безопасности как раз и смогли воспользоваться создатели WannaCry. Для защиты нет необходимости в загрузке полного обновления системы - достаточно догрузить именно тот файл, который закрывает дыру в безопасности. Скачать его можно на сайте Microsoft.

Платиновая Буковина

Ключові слова: WannaCry вирус, новый компьютерный вирус, WannaCry, WCry, WannaCrypt

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

День уличной музыки в Черновцах 20 05 2017 20 мая в Черновцах состоится празднование Дня уличной музыки. Как стало известно, официальное открытие запланировано на 12:00. Праздник уличной музыки продлится до 22:00.
- 15.05.2017 16:24
Голосования в ВР пропускает 51 народный депутат Комитет избирателей подсчитал, какое количество народных депутатов пропускает голосования в Верховной Раде. Как выяснилось, парламент
- 15.05.2017 16:03
ДТП в Черновцах на Героев Майдана 15 05 2017 В Черновцах на углу улиц героев Майдана и Сторожинецкой произошло ДТП. В понедельник, 15 мая, в металевую ограду врезался автомобиль Volkswagen Golf
- 15.05.2017 15:38
Редковцы могут объединиться с Черновцами Местные жители села Редковцы Новоселицкого района провели 7 мая опрос мнения касаемо объединения в единую общину с другими населенными пунктами
- 15.05.2017 15:19
Землетрясение в Японии 15 05 2017 В Тихом океане в районе острова Амамиосима (Япония, префектура Окинава) произошло землетрясение, сила которого составила 5,3 балла.
- 15.05.2017 13:31
Американца обвиняют в убийстве манекена Шейн Аллен Шиндлер из штата Невада проходит как подозреваемый в деле об убийстве манекена. 30-летний американец, который "убил" манекен в конце февраля
- 15.05.2017 12:16
Сколько иностранцев на Евровидении-2017 обратилось в полицию Во время проведения различных мероприятий, связанных с конкурсом Евровидения-2017 в столице Украины, 12 граждан других стран обратились в полицию
- 15.05.2017 11:21
В одной из квартир Луцка обнаружили сумку с боевыми гранатами В одной из квартир Луцка, на Киевском майдане, 11, полицейские обнаружили сумку с боевыми патронами и гранатами. Полиция прибыла
- 15.05.2017 10:59
Список самых низкокалорийных продуктов Существует ряд продуктов питания, содержание калорий в которых является минимальным, в связи с чем их можно есть без страха поправиться
- 15.05.2017 10:25
На Франковщине дождями размыло дорогу - ограничено движение На территории Ивано-Франковской области из-за сильных дождей имело место размытие дорог. В связи с этим на участке автомобильной
- 15.05.2017 09:59

Всі новини