



Новый вирус принес хакерам 42 тысячи долларов - 15.05.2017 11:30

Новый компьютерный вирус в мае нынешнего года нанес серьезный удар. Вирус, известный под названиями WannaCrypt, WannaCry, WCry или WanaCrypt0r 2.0, ударил по компьютерам и серверам не только отдельных пользователей, но и банков, медицинских и правительственных организаций и учреждений. Главной причиной применения вируса WannaCry является шантаж.

После того, как компьютер повреждается вредоносным ПО, на экране возникает сообщение о блокировке всех файлов компьютера, которые можно разблокировать после внесения суммы на оплату в криптовалюте, что в переводе на обычные деньги составляет примерно 300 долларов. Сообщалось, что сумма выкупа 15 мая будет увеличена в два раза. А еще через четыре дня программа полностью заблокирует компьютер.



Шантаж сработал, и авторы WannaCry смогли получить от пользователей порядка 42 тысячи долларов. Такие данные приводят в The Times, основываясь на данных переводов в системе биткоинов. МОжно предположить, что в последний день возможности совершить оплату у кибер-преступников "доход" вырастет еще в несколько раз.

Больше всего компьютеров, которые пострадали от атаки WannaCry, зафиксировано в России, Украине, а также Индии и Тайване. Кроме того, в России от вируса пострадали "Сбербанк" и оператор мобильной связи "Мегафон". В Германии жертвой стал железнодорожный оператор, в Испании - крупная компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, в Великобритании - ряд больниц.



В марте 2017 программистами Microsoft из операционки Windows была устранена уязвимость. Однако далеко не все пользователи загружают автоматические обновления системы, и данной лазейкой в безопасности как раз и смогли воспользоваться создатели WannaCry. Для защиты нет необходимости в загрузке полного обновления системы - достаточно догрузить именно тот файл, который закрывает дыру в безопасности. Скачать его можно на сайте Microsoft.

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