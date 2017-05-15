



В одной из квартир Луцка обнаружили сумку с боевыми гранатами - 15.05.2017 10:59

В одной из квартир Луцка, на Киевском майдане, 11, полицейские обнаружили сумку с боевыми патронами и гранатами. Полиция прибыла на место по вызову о семейной ссоре.

Отмечается, что на вызов правоохранители прибыли в ночь на 15 мая. Было установлено, что конфликт разгорелся между сожителями. Прибывшие место полицейские начали разбираться со случившимся, и в это время женщина вынесла в коридор пакет с боеприпасами и оставила их там.

Внутри сумки оказались гнранаты Ф1. В связи с этим патрульные вызвали на место происшествия следователей, а также взрывотехническую бригаду. Был проведен осмотр содержимого пакета, в результате чего установили, что внутри оказалось 5 гранат и запалов к ним, 60 бронебойных патронов калибра 5,45, а также 80 патронов к пистолету ПМ 9 калибра.

Сожителем женщины, который участвовал в ссоре, оказался боец АТО. Опасные предметы полиция изъяла, а мужчину задержали.

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